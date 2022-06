Grootste plant ter wereld ontdekt: zeegrasveld ter grootte van Amsterdam

Wetenschappers hebben de tot nu toe grootste plant ter wereld ontdekt. Het gaat om een veld zeegras van zo'n 200 vierkante kilometer in Shark Bay, een baai op het meest westelijke punt van Australië.

Onderzoekers van de University of Western Australia kwamen er door genetische tests achter dat het hele veld in feite een en dezelfde plant is. Ze namen meer dan achttienduizend monsters van het grasveld af en ontdekten dat die allemaal genetisch identiek waren, wat erop wijst dat ze tot hetzelfde organisme horen.

Volgens de onderzoekers is het zeegras zo groot geworden doordat dezelfde plant zich over een periode van 4.500 jaar voortdurend heeft gekloond. De plant heeft als wetenschappelijke naam Posidonia australis, en staat ook bekend als Poseidons lintjesgras.

De wetenschappers willen nog verder onderzoek doen naar hoe de plant in verre van ideale omstandigheden zo lang heeft kunnen groeien. Inmiddels is al bekend dat de Posidonia australis bestand is tegen forse schommelingen in de temperatuur van het water, het zoutgehalte en fel licht.