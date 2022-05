Na 90 jaar blijkt dat inwoner Pompeï niet vluchtte voor vulkaanas door tbc

Voor het eerst hebben archeologen het volledige DNA-profiel van een inwoner van de door een vulkaanontbarsting in de as gelegde stad Pompeï ontcijferd, meldt VRT NWS . Hieruit concluderen ze dat hij niet op de vlucht was geslagen voor het dodelijke gevaar omdat hij daarvoor vanwege de longziekte tuberculose (tbc) waarschijnlijk te ziek was.

De inwoners van de Zuid-Italiaanse stad met 20.000 inwoners werden in het jaar 79 overvallen door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Een deken van as bedolf de stad.

Archeologen die het lichaam van de welgestelde Pompeïaan in 1933 aantroffen vroegen zich af waarom niets uit zijn houding en dat van de vrouw die bij hem was erop wees dat de twee probeerden te vluchten voor de as die de stad bedolf. Uit onderzoek dat in het wetenschappelijk tijdschrift Nature is gepubliceerd, blijkt nu dat in het DNA van de man sporen van de bacterie die tbc veroorzaakt zijn aangetroffen.