Stokoude mensengraven gevonden bij Angeren bij voorbereidingen aanleg A15

Archeologen zijn bij het Gelderse Angeren op menselijke resten gestuit die vermoedelijk zesduizend jaar geleden zijn begraven. Vooralsnog gaat het om zeker twee graven. Het vermoeden bestaat dat een grafveld is gevonden met nog meer stoffelijke overschotten.

Door NU.nl

Rijkswaterstaat laat archeologisch onderzoek doen nabij Angeren, omdat de snelweg A15 in de toekomst door dat gebied moet lopen. In het gebied werd al onderzoek gedaan naar boerensamenlevingen die duizenden jaren terug in de omgeving gevestigd waren.

Volgens René Isarin, adviseur archeologie bij Rijkswaterstaat, kunnen de vondsten veel informatie opleveren over de boerensamenlevingen. "Ook hopen we meer te leren over de overgang van jagers en verzamelaars naar een boerenbestaan."

Isarin zegt dat de archeologen zijn gestuit op zogeheten hurkzitgraven. "Hierbij is een persoon in een soort foetushouding in het graf gelegd", legt hij uit.

Er zijn delen van een schedel, bovenarm en onderarm gevonden. Het gaat volgens Isarin om een uiterst zeldzame vondst. Dat komt door de veelal zure en ontkalkte bodem in Nederland. "Alleen als bot onder het grondwaterniveau ligt, is er kans om iets aan te treffen."

Voor de gemeente Lingewaard, waar Angeren onder valt, is het de tweede bijzondere archeologische vondst in de afgelopen jaren. In 2018 werd er al een vrijwel intact grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt.

