82-jarige breekt record met uitrekenen megasom met alleen pen en papier

Met alleen pen, papier en zijn eigen brein is de 82-jarige Willem Bouman uit Alphen aan den Rijn erin geslaagd een bijzonder moeilijke rekensom op te lossen. Tijdens de open dag van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) berekende hij de derdemachtswortel van een getal van 36 cijfers.

Bouman had voor zijn poging 8 minuten en 46 seconden nodig. Volgens de universiteit is hij de eerste die dit ooit heeft gepresteerd.

Een derdemachtswortel is als volgt uit te leggen: wanneer je een getal herhaaldelijk met zichzelf vermenigvuldigt, krijg je een macht van dit getal, bijvoorbeeld 9x9x9=729. In dit voorbeeld is de derdemachtswortel 9.