De planeet Mars is vorige week getroffen door een redelijk zware beving. De beving had een kracht van 5.0 en was daarmee de zwaarste schok die ooit op een andere planeet is geregistreerd.

De Amerikaanse Marslander InSight heeft de beving op 4 mei gemeten. De InSight landde in 2018 op Mars en heeft sindsdien al meer dan dertienhonderd bevingen geregistreerd. Tot vorige week was de zwaarste daarvan een beving met een kracht van 4.2, in augustus vorig jaar.

NASA spreekt van een "monsterbeving". De ruimtevaartorganisatie kan nog niet zeggen waar de beving precies plaatsvond en waardoor de trillingen werden opgewekt. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken.

Bevingen op Mars kunnen niet veel sterker worden dan deze laatste. Dat komt doordat Mars, in tegenstelling tot de aarde, geen bewegende platen heeft die bevingen kunnen veroorzaken. Bevingen worden op Mars veroorzaakt door vulkanische activiteit.

De zwaarste beving die ooit op aarde is gemeten, had een kracht van 9.6. Die vond in 1960 plaats in de Chileense provincie Valdivia. De zwaarste aardbeving in Nederland ooit werd op 1992 gemeten in Roermond en had een kracht van 5.8.

Door de bevingen op Mars te analyseren, hopen wetenschappers meer te weten te komen over de inwendige samenstelling van de planeet.