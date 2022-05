Het Bureau international des poids et mesures (BIPM) scherpt in 2030 de definitie van de seconde aan, meldt VRT NWS. De huidige definitie uit 1967 is volgens wetenschappers te onnauwkeurig voor onderzoek.

De definitie van een seconde is nu "de tijd waarin de straling van een cesiumatoom zo'n 9 miljard keer trilt". Dat zouden in de toekomst een biljoen of meer trillingen van een ander atoom worden.

De huidige definitie van een seconde komt uit 1967 en is gebaseerd is op metingen uit 1957. Het BIPM wil deze vervangen door een nieuwe, preciezere definitie op basis van veel nauwkeurigere optische atoomklokken.

Een nauwkeuriger definitie van een seconde zou kunnen helpen bij onderzoek naar bijvoorbeeld de vraag of de snelheid van het licht verandert naarmate het universum ouder wordt. Een ander voorbeeld is de vraag of de lading van een elektron verandert in de loop van de tijd.

In juni zou er een lijst moeten zijn met de onderdelen waaraan de nieuwe definitie van de seconde moet voldoen. In 2026 zou de nieuwe definitie rond moeten zijn. Vier jaar later zou deze dan kunnen ingaan.

Het BIPM is verantwoordelijk voor het eenhedenstelsel. De in Parijs gevestigde organisatie beheert de zeven internationale standaardeenheden. Die bestaan uit de definitie van tijd (seconde), lengte (meter), massa (kilogram), elektrische stroom (ampère), temperatuur (kelvin), lichtintensiteit (candela) en hoeveelheid van een stof (mol).