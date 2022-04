Wetenschappers kunnen momenteel het vroegst waargenomen stadium van een gasplaneet ooit observeren, schrijft The Guardian dinsdag. Mede daardoor kunnen de deskundigen vaststellen dat de planeet op een andere manier tot stand lijkt te komen dan bij gasplaneten gebruikelijk het geval is, schrijven zij in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het gaat om exoplaneet AB Aurigae b. Een exoplaneet is een planeet die om een andere ster draait dan onze zon. In totaal zijn er al ruim vijfduizend exoplaneten ontdekt.

AB Aurigae b zou een van de grootste exoplaneten ooit zijn die tot dusver zijn waargenomen. De planeet zou liefst negen keer de massa hebben van Jupiter, de grootste (gas)planeet binnen ons zonnestelsel, schrijft de Britse krant. Volgens de deskundigen bestaat AB Aurigae b al ruim twee miljoen jaar, wat relatief jong is voor sterren en planeten.

De wetenschappers kregen het vormingsproces van de exoplaneet in het vizier met de Subaru-telescoop op Hawaï. "Het is nog ontzettend vroeg in het 'geboorteproces'. Je kunt eigenlijk stellen dat de planeet zich nog in de wetenschappelijke baarmoeder bevindt", citeert The Guardian sterrenkundige Thayne Currie.

Het zou slechts één keer eerder zijn voorgekomen dat het vormingsproces van een planeet geobserveerd kon worden. De geldende theorie rondom dit proces schrijft voor dat de meeste planeten ontstaan doordat brokstukjes in de ruimte samenklonteren en langzaamaan gas aantrekken.

AB Aurigae b zou echter ontstaan met behulp van de ster waar de exoplaneet omheen draait. Wetenschappers stellen dat de schijf met gas en stof rond de ster afkoelt en uiteenvalt in grote objecten, waaronder planeten. "Het gaat tegen onze huidige kennis over planeetvorming in", zegt onderzoeker Olivier Guyon van de Subaru-telescoop tegen The Guardian.