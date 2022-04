Geluid klinkt heel anders op Mars dan op aarde, heeft een internationale groep wetenschappers ontdekt na onderzoek door middel van microfoons in een Marsrover. De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijdag gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Met de microfoons van de Marsverkenner Perseverance luisterden de wetenschappers naar geluiden op de rode planeet. Zo hoorden ze de Marshelikopter Ingenuity langsvliegen. Omdat ze precies wisten waar de verkenner stond en waar en wanneer de helikopter vloog, konden ze berekenen hoelang het duurde voor het geluid de microfoon bereikte.

Het geluid haalde een snelheid van 240 meter per seconde, terwijl dat op aarde met 340 meter per seconde gaat. Dat hadden de wetenschappers al verwacht, omdat de dampkring op Mars veel dunner is.

Een andere meting was juist onverwacht. De microfoons registreerden hoe de verkenner een laserstraal afvuurde op een rots, om de samenstelling daarvan te meten. Het geluid van de laser verplaatste zich met een snelheid van 250 meter per seconde, sneller dan verwacht.

Terwijl de aarde één geluidssnelheid heeft, blijkt Mars dus twee geluidssnelheden te hebben: hoge geluiden als de laser gaan sneller dan de lage tonen van de rotor van de helikopter. Mensen zouden op Mars hoge tonen eerder horen dan lage geluiden.

Verder is Mars heel stil, aldus de onderzoekers. Ze hoorden alleen de wind en de wielen van de verkenner toen die over stenen reed.