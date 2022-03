Mensen die opgroeien op het platteland ontwikkelen een beter richtingsgevoel dan mensen die in de stad opgroeien. Dat is vooral zo als stedelingen gewend zijn aan rechte straten, blijkt uit Europees onderzoek dat woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De omgeving waarin je opgroeit, beïnvloedt dus de ontwikkeling van je richtingsgevoel. Dat blijft zo voor de rest van je leven, dus ook als je bent verhuisd en je de kennis van vroeger niet meer dagelijks nodig hebt.

Dat zeggen wetenschappers nadat zij de navigatievaardigheden van 397.162 mensen uit 38 landen hadden bekeken. Deze mensen moesten hun weg vinden in een videospel, door met een bootje langs verschillende punten te varen op basis van een kaart die zij kregen. Het was al bekend dat zo'n videospel een goede indicatie geeft van het richtingsgevoel in de echte wereld.

De mensen die opgroeiden op het platteland bleken het best de weg te vinden. Als tweede eindigde een groep mensen uit steden met een chaotisch stratenpatroon, zoals de Tsjechische hoofdstad Praag. Mensen die opgroeiden in een stad met een vierkant stratenpatroon, zoals veel Amerikaanse steden, waren het slechtst in het vinden van de weg.

Resultaten belangrijk voor diagnose dementie

Volgens Antoine Coutrot, onderzoeker aan de universiteit van Lyon, hebben mensen die opgroeien in landelijk gebied betere navigatievaardigheden nodig, omdat daar meer bochten zijn en ze onderweg meer herkenningspunten onthouden.

Het richtingsgevoel vermindert vanaf het moment dat iemand volwassen wordt. Uit dit onderzoek blijkt echter dat mensen die opgroeien in een stad met een rechthoekig stratenplan op hetzelfde niveau zitten als plattelandsmensen die vijf jaar ouder zijn, legt hoofdonderzoeker Hugo Spiers uit.

Deze resultaten kunnen van pas komen bij het diagnosticeren van dementie. Mensen die dementeren kunnen ook vaak moeilijk de weg vinden, maar bij het bepalen of iemand bovengemiddeld slecht is in navigeren, moet nu dus ook rekening worden gehouden met de plaats waar iemand is opgegroeid.

Ineke van der Ham, hoofddocent neuropsychologie aan de Universiteit Leiden, is kritisch. "Wat goed is, is de massa: er deden ontzettend veel mensen aan mee", zegt ze. "Maar het taakje dat ze moesten uitvoeren is beperkt. Het ruimtelijk geheugen omvat veel meer dan punten zoeken in een videospel."