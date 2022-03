Mensen die opgroeien op het platteland ontwikkelen een beter richtingsgevoel dan mensen die in de stad opgroeien. Dat is vooral zo als stedelingen gewend zijn aan rechte straten, blijkt uit Europees onderzoek dat woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In het onderzoek werd aan bijna 400.000 mensen uit 38 landen gevraagd om een videospel te spelen. Dit spel geeft een goed beeld van het richtingsgevoel van mensen. Iedereen kreeg een kaart en moest op basis daarvan langs verschillende punten in het spel gaan.

De onderzoekers concludeerden dat de ontwikkeling van het richtingsgevoel voor de rest van je leven wordt beïnvloed door de omgeving waarin je opgroeit. Zo ontwikkelen mensen die op het platteland wonen een beter richtingsgevoel dan stedelingen. Dus ook als je bent verhuisd en je de kennis van vroeger niet meer dagelijks nodig hebt. Het richtingsgevoel hangt namelijk af van je navigatievermogen, dat is een belangrijke cognitieve vaardigheid die zorgt dat je de weg naar huis terug kunt vinden en dat je onthoudt hoe je naar school en werk moet.

Onderzoeker Antoine Coutrot zegt tegen de Volkskrant dat komt doordat mensen die opgroeien op het platteland beter navigatievaardigheden nodig hebben. Zij krijgen te maken met meer bochten en moeten meer herkenningspunten onthouden.

Mensen die opgroeiden op het platteland konden de weg het beste vinden in het videospel. Als tweede eindigden mensen die opgroeiden in steden met een chaotisch stratenplan, zoals de Tsjechische hoofdstad Praag. Mensen die opgroeiden in een stad met een simpel stratenplan, zoals dat van New York, hadden het slechtste richtingsgevoel.

Stedelingen lopen vijf jaar achter op plattelanders

Al eerder was duidelijk dat het navigatievermogen afneemt met de leeftijd vanaf het moment dat je volwassen bent. Nu blijkt dat het navigatievermogen van mensen uit een stad met een simpel stratenplan vijf jaar achterloopt op mensen die op het platteland opgroeiden.

De resultaten laten zien dat de omgeving waarin mensen opgroeien effect heeft op de cognitieve vaardigheden van mensen over de hele wereld. Dit is effect is niet afhankelijk van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of spelvaardigheden. Toekomstig onderzoek moet nog uitwijzen hoe de verschillen in richtingsgevoel tussen kinderen en jongeren op het platteland en in de stad precies ontstaan.