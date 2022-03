Het onbemande ruimtevaartuig Solar Orbiter naderde zaterdag de zon op ongeveer 48 miljoen kilometer in de elipsvormige omloopbaan. Dat meldt het Europees ruimtevaartagentschap ESA. Een Europese ruimtesonde kwam niet eerder zo dicht bij de zon. De Solar Orbiter is nu ruim twee jaar op reis door het heelal.

De 48 miljoen kilometer afstand is minder dan een derde van de afstand tussen aarde en zon. De Amerikaanse Parker Solar Probe van NASA kwam nog veel dichter bij de zon, maar maakte geen foto's zoals de Solar Orbiter wel deed.

De missie is bedoeld om nieuwe opnamen te maken van de centrale ster van ons zonnestelsel. Aan boord van de 1,8 ton zware Solar Orbiter, die ESA en de Amerikaanse organisatie NASA zo'n 1,5 miljard euro heeft gekost, zijn tien wetenschappelijke instrumenten. De onderzoekers hopen daarmee meer te weten te komen over de zon en het magnetisch veld.

Het instrumentarium meet niet alleen de elektromagnetische velden en de zonnedeeltjes die om de ruimtesonde stromen, maar kan ook van dichterbij dan ooit op de zon kijken. Na de lancering in februari 2020 vloog de Orbiter in juni van dat jaar al eens op 77 miljoen kilometer afstand voorbij en maakte toen opnamen van raadselachtige 'kampvuren' op de ster, veel kleiner dan de zonnevlammen die vanaf de aarde zijn te zien.

De huidige ellipsvormige omloopbaan van het ruimtevaartuig verandert de komende drie jaar niet veel. Elk half jaar komt de Orbiter even heel dichtbij. In oktober zal de afstand 42 miljoen kilometer zijn. De temperatuur ter plekke is meer dan 500 graden Celsius. Ter bescherming is de sonde uitgerust met een groot hittescherm van titanium.