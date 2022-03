Wetenschappers hebben een van de grootste onontdekte scheepswrakken ooit gevonden en gefilmd, meldt BBC News woensdag. De Endurance, het 107 jaar geleden gezonken schip van de ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton, werd afgelopen weekend gevonden op de bodem van de Weddellzee, vlak bij Antarctica.

Het schip werd in 1915 verpletterd door ijs en zonk, waardoor Shackleton en zijn mannen gedwongen werden de tocht te voet en in kleine boten voort te zetten.

Het wrak van de Endurance verkeert in opmerkelijk goede staat. Hoewel het schip al meer dan een eeuw onder water ligt, ziet het er bijna net zo uit als de dag waarop het zonk. Maritiem archeoloog Mensun Bound noemt het schip "veruit het mooiste houten scheepswrak ooit".

De zware zoektocht naar het verloren schip werd opgezet door de Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT). De missie, waarvoor de Zuid-Afrikaanse ijsbreker Agulhas II en op afstand bedienbare onderzeeërs werden ingezet, stond onder leiding van poolgeograaf John Shears.

Zelfs laarzen en servies zijn nog intact gebleven

De Endurance werd gevonden in de Weddellzee voor de kust van Antarctica, op een diepte van 3.008 meter. Normaal gesproken is deze zee bedekt met een dikke laag ijs. De afgelopen maand werd echter de kleinste hoeveelheid Antarctisch ijs gemeten sinds de jaren zeventig, waardoor de omstandigheden onverwacht gunstig waren.

De onderzeeërs kamden ruim twee weken lang een specifiek zoekgebied uit. Daarbij werden verschillende plekken onderzocht, tot ze zaterdag op de uiteindelijke locatie van het wrak aankwamen.

De masten zijn naar beneden geklapt, maar de romp is in grote lijnen intact. Er is wat schade zichtbaar aan de boeg, vermoedelijk waar het schip de zeebodem raakte. De ankers zijn nog aanwezig. De onderzeeërs zagen zelfs wat laarzen en serviesgoed dat intact was gebleven.

In het wrak wonen diersoorten als anemonen, sponzen, zee-egels en zeesterren. Bijzonder is dat deze dieren het hout niet verteren, waardoor er weinig houtaantasting is en het wrak nog in zo'n goede staat kan verkeren.

Wrak is internationaal monument

Sinds de ontdekking is een gedetailleerd fotografisch verslag van het hout en de omliggende wrakstukken gemaakt.

Het wrak zelf is benoemd tot een monument onder het Verdrag inzake Antarctica en mag daarom op geen enkele manier worden verstoord. Er zijn dan ook stukken van het wrak naar de oppervlakte gebracht.

De Endurance is beroemd vanwege de expeditie van Shackleton, die als doel had Antarctica voor het eerst over land over te steken. Shackleton slaagde er uiteindelijk in om zijn mannen met een kleine reddingsboot in veiligheid te brengen.