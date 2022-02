Wetenschappers hebben in het Verenigd Koninkrijk een recordhoeveelheid energie opgewekt in een kernfusiereactor. Ze zeggen daarmee een grote stap te hebben gezet in de zoektocht naar duurzame energie.

Kernfusie is het proces dat zorgt voor het bestaan van sterren, zoals onze zon. Het binnenste deel van de zon is zo heet en de druk is er zo hoog, dat de atomen van het element waterstof samensmelten en in helium omgezet worden. De energie die daarbij vrijkomt, bestaat voornamelijk uit licht en warmte die op aarde waar te nemen zijn.

Wetenschappers proberen dat proces op een veilige manier na te bootsen op aarde. Mocht dat ze lukken, zou de mensheid op de lange termijn in potentie voor altijd zijn voorzien van een schone en betrouwbare energiebron.

Het Europese samenwerkingsverband Joint European Torus (JET), waar bijna vijfduizend wetenschappers bij betrokken zijn, slaagde erin via kernfusie (het samensmelten van atoomkernen) in vijf seconden 59 megajoules (11 megawatt) aan energie op te wekken. 1 megajoule is ongeveer genoeg om een pannetje water te laten koken.

De opgewekte energie is nog relatief beperkt, maar is wel een ruime verdubbeling van het record dat in 1997 gevestigd werd. Wetenschappers hopen het proces nu op grotere schaal uit te voeren in grote kernfabrieken.

"Dit experiment brengt ons een stap dichter bij fusie-energie", aldus hoofdonderzoeker Joe Milnes. "We hebben in feite met succes een minister weten te creëren. Dit is een enorme stap."