De maan was recenter vulkanisch actief dan voorheen werd gedacht, zeggen Chinese onderzoekers die een jaar lang vulkanisch gesteente van de maan hebben bestudeerd. De uitkomsten zijn in drie artikelen in het wetenschapstijdschrift Nature gepubliceerd.

De Chinese onderzoekers zeggen dat de maan 2,03 miljard jaar geleden nog vulkanisch actief was. Amerikaanse en Russische onderzoekers hielden het eerder op 2,8 miljard jaar geleden. De Chinese stenen zijn 900 miljoen jaar jonger dan de stenen die Russische en Amerikaanse ruimtemissies eerder ophaalden.

"Uit onze analyse blijkt dat de binnenkant van de maan ongeveer twee miljard jaar geleden nog aan het evolueren was", aldus de Chinese onderzoekers. Met het onderzoek krijgen de wetenschappers inzicht in de ontwikkeling van de maan. "Hoe kan de maan zo lang vulkanisch actief zijn geweest? We dachten altijd dat de warmte snel vervloog doordat de maan zo klein is."

Een Chinese maanlander haalde vorig jaar 2 kilo maanstenen naar de aarde. Het materiaal werd verzameld op een plek waar nog niet eerder ruimtemissies waren geweest, de zogeheten Oceanus Procellarum. Die plek werd uitgekozen omdat de onderzoekers dachten dat die recenter was ontstaan dan andere delen van de maan.

China liet vorig jaar ook een toestel landen op de donkere kant van de maan. Dat heeft geen enkel land eerder gedaan.