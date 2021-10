Wetenschappers hebben het voor zover bekend vroegste gebruik van tabak ontdekt. Ze vonden het bewijs hiervoor in de Amerikaanse staat Utah.

De wetenschappers troffen tabaksrestanten aan in de overblijfselen van een stookplaats. Die was gemaakt door bewoners van het Noord-Amerikaanse binnenland, ongeveer 12.300 jaar geleden.

De onderzoekers zagen vier verkoolde zaden van een wilde tabaksplant, samen met stenen werktuigen en eendenbotten die waren overgebleven van maaltijden. Ze geloven dat de nomadische jager-verzamelaars de tabak op de plek in Utah hebben gerookt of misschien op proppen tabaksplantvezel hebben gezogen voor de stimulerende eigenschappen van de nicotine die het bevat.

Tot nu toe ging het bij het vroegst gedocumenteerde gebruik van tabak om nicotineresten die werden gevonden in een rookpijp uit de Amerikaanse staat Alabama van 3.300 jaar geleden. Het tabaksgebruik bij de inheemse volkeren van de zogenoemde Nieuwe Wereld verspreidde zich na de komst van Europeanen ruim vijf eeuwen geleden over de hele wereld.

Inmiddels is er door tabak een wereldwijde volksgezondheidscrisis, met meer dan acht miljoen sterfgevallen door tabak per jaar, volgens gezondheidsorganisatie WHO.