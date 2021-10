De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan drie wetenschappers, die het prijzengeld van ongeveer 1 miljoen euro zullen delen.

De Amerikaan Syukuro Manabe en de Duitser Klaus Hasselmann krijgen de ene helft van het bedrag voor hun onderzoek naar opwarming van de aarde. De andere helft van het bedrag gaat naar de Italiaan Giorgio Parisi. Hij ontdekte "de wisselwerking tussen wanorde en fluctuaties, van atomen tot planeten".

De Nobelprijs voor de Geneeskunde ging dit jaar naar de Amerikanen David Julius en Ardem Patapoutian, die onderzoek hebben gedaan naar zintuigen in het menselijk lichaam. De twee ontdekten de receptoren waarmee ons lichaam temperatuur en aanrakingen voelt.

Die receptoren sturen signalen naar de hersenen, waarmee wij herkennen of het warm of koud is, en wat we precies aanraken. Ook het gevoel dat we krijgen bij een stevige knuffel van een geliefde wordt aangestuurd door die receptoren.