Marion Koopmans ontvangt de Irispenning 2021 voor excellente wetenschapscommunicatie. De viroloog krijgt de prijs maandag tijdens de Avond van Wetenschap & Maatschappij uitgereikt door demissionair minister Ingrid van Engelshoven.

Koopmans krijgt de prijs, 10.000 euro en een penning, voor haar communicatie over de coronapandemie. Ze is onder andere hoogleraar Virologie, afdelingshoofd Viroscience van het ErasmusMC in Rotterdam en adviseert als lid van het Outbreak Management Team (OMT) de overheid over corona. Sinds de uitbraak van COVID-19 is Koopmans vaak te zien in de media.

De jury stelt dat de viroloog ingewikkelde kwesties eenduidig, geduldig en informatief verwoord aan het publiek. "Heikele punten" gaat ze niet uit de weg en de jury waardeert het hoe zij, ook op sociale media, het debat aangaat en "ongezouten meningen telkens weer weet te normaliseren en weet terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten".

De Irispenning werd in 2019 in het leven geroepen om instellingen, projecten of personen te bekronen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de toenemende aandacht voor wetenschap en technologie. Initiatiefnemers zijn wetenschapsmusea Rijksmuseum Boerhaave, NEMO Science Museum en Teylers Museum. Wetenschapper Robbert Dijkgraaf won de eerste keer, de tweede penning ging naar Lowlands Science, het wetenschapsprogramma van het festival.