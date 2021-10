De Europees-Japanse ruimtesonde BepiColombo is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst de planeet Mercurius gepasseerd, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA op Twitter.

De sonde vloog even na middernacht (Nederlandse tijd) op een afstand van ongeveer 200 kilometer van de planeet, met een snelheid van circa 50 kilometer per seconde ten opzichte van de zon. ESA verwacht over enkele uren foto's te kunnen publiceren. Tijdens de flyby werd ook al data over de kleinste planeet van het zonnestelsel verzameld.

Er staan de komende jaren nog vijf flyby's gepland. De eerstvolgende is op 23 juni 2022. De sonde voert die passages uit om de zwaartekracht van de planeet te gebruiken om uiteindelijk in een stabiele baan rond Mercurius te komen. Door zichzelf te 'katapulteren' met de zwaartekracht van Mercurius, gecombineerd met een stuwmotor die werkt op zonne-energie, kan de snelheid van de sonde door ESA precies gecontroleerd worden.

Als de sonde rechtstreeks richting Mercurius zou zijn gestuurd, zou ze te snel zijn gegaan door de zwaartekracht van de zon en de planeet zijn gepasseerd. Eerder waren er al flyby's bij Venus en de aarde.

ESA werkt voor missie samen met Japan

In oktober 2018 werd het ruimtevaartuig gelanceerd. BepiColombo is een gezamenlijke missie van ESA en de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Zodra de sonde aankomt bij Mercurius zal die zich opsplitsen in twee delen. Dat gebeurt waarschijnlijk in december 2025.

De BepiColombo-missie gaat onder meer onderzoek doen naar de opbouw van de binnenste planeet van het zonnestelsel. Ze zal ook kijken naar hoe planeten zich in het algemeen kunnen vormen wanneer ze dicht om een ster draaien.