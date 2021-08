Wetenschappers hebben voor de kust van Groenland een klein eilandje gevonden dat vermoedelijk het noordelijkste stukje land ter wereld is, schrijft The Guardian zaterdag. Dat gebeurde per toeval: de wetenschappers waren eigenlijk op Groenland om bepaalde monsters voor onderzoeken te verzamelen.

Aanvankelijk dacht het onderzoeksteam dat het op het eiland Oodaaq was gestuit, dat in 1978 door Deense onderzoekers werd gevonden. Ook dat eiland heeft de titel van het noordelijkste punt op aarde gedragen.

Het nieuwe eiland lag echter zo'n 780 meter ten noordwesten van Oodaaq. Volgens de onderzoekers is er zo'n dertig meter aan land, dat zichtbaar werd nadat dikke ijsschollen iets waren verschoven. Het hoogste punt van het eiland ligt op zo'n 3 meter hoogte.

Het is niet duidelijk hoelang het eiland de titel van het noordelijkste eiland ter wereld zal dragen. Daarvoor moet het stuk land boven water blijven drijven, terwijl dergelijke kleine eilandjes ook door het water opgeslokt kunnen worden, schrijft The Guardian.