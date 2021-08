Wetenschappers in Egypte hebben een fossiel gevonden van een nieuwe vierpotige walvis, die naast zwemmen ook kon lopen. Het dier leefde naar schatting zo'n 43 miljoen jaar geleden, blijkt uit de studie die woensdag werd gepubliceerd in The Royal Society.

Het diersoort kreeg de naam Phiomicetus anubis, verwijzend naar de Egyptische god van de dood. Het fossiel werd ontdekt in de Westelijke Woestijn in Egypte. Op die plek worden regelmatig fossielen ontdekt omdat het vroeger een zee was.

De Phiomicetus anubis woog naar schatting 600 kilo en kon drie meter lang worden. Volgens de wetenschappers had de walvis sterke kaken om zijn prooi te vangen. Het zoogdier kon zowel lopen op land als zwemmen in het water.

"De Phiomicetus anubis is een nieuwe walvissoort en een belangrijke ontdekking voor de Egyptische en Afrikaanse paleontologie", zegt hoofdonderzoeker Abdullah Gohar tegen persbureau Reuters

Het is niet de eerste keer dat een fossiel van een walvis met vier poten is ontdekt, maar het lijkt erop dat de Phiomicetus anubis wel de eerste amfibische walvis is die is gevonden in Afrika. In 2011 ontdekte een team van wetenschappers een circa 50 miljoen jaar oud fossiel van een vierpotige walvis in het Pisco Basin in Peru.