Jupiter is de komende tijd extra goed zichtbaar, meldt Weerplaza zaterdag. Aanstaande vrijdag staat de grootste planeet van ons zonnestelsel op één lijn met de aarde en de zon. Doordat ze dan ook relatief dicht bij elkaar staan, lijkt Jupiter "extra groot en helder".

Dat is ook al het geval voordat de zon en de twee planeten met elkaar in een lijn staan, en in de weken daarna, aldus de meteorologen van het weerbureau.

"Jupiter oogt komende tijd als een felle ster aan de hemel. Het is niet zo dat je kenmerken van de planeet zal zien met het blote oog", benadrukt Weerplaza. "Met een verrekijker, het liefst op een statief, kan je de planeet wel als een schijf waarnemen en zie je waarschijnlijk ook wat manen van de reuzenplaneet."

Rond Jupiter draaien honderden rotsen, waarvan er 79 als maan worden beschouwd. De grootste vier heten Europa, Io, Ganymedes en Callisto. Met een verrekijker kun je bijvoorbeeld ook de banden rond de planeet en de rode vlek die Jupiter zo beroemd maken zien.

Beste moment om te kijken verschilt

Er is volgens Weerplaza volop gelegenheid om Jupiter te zien. Voor vrijdag 20 augustus kan dat het best in het latere deel van de nacht en in de vroege ochtend. In de periode daarna is de grote planeet beter te zien op de late avond en aan het begin van de nacht.

"Natuurlijk geldt ook voor het bewonderen van Jupiter dat dat alleen lukt als er geen wolken zijn", benadrukt Weerplaza.