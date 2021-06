Wetenschappers hebben een enorme komeet ontdekt die momenteel op ons zonnestelsel afstormt. Het object is ongeveer duizend keer zo groot als de gemiddelde komeet en is misschien wel het grootste exemplaar dat astronomen ooit hebben gezien.

De komeet heeft de naam C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), vernoemd naar zijn ontdekkers Pedro Bernardinelli en Gary Bernstein van de University of Pennsylvania, gekregen. De komeet heeft naar schatting een lengte van 100 tot 200 kilometer.

Het hemellichaam is afkomstig uit de Oortwolk, een veronderstelde wolk zwanger van miljarden komeetachtige objecten, die zich rondom ons zonnestelsel bevindt. In 2031 zal de afstand tussen de zon en de komeet het kleinst zijn. Relatief gezien dan. De komeet zal op dat moment nog zo'n 1,5 miljard kilometer van de zon verwijderd zijn.

Op aarde hoeven we ons geen zorgen te maken. De komeet zal ergens tussen de baan van Uranus en Saturnus langs vliegen. Ergens is dat ook wel jammer, want de gigant zal niet met het blote oog te zien zijn.

Toch zijn astronomen zeer enthousiast over de ontdekking. Het komt namelijk niet vaak voor dat kometen in zo'n vroeg stadium ontdekt worden. C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) heeft nog zo'n lange weg te gaan, dat sterrenkundigen de komeet de komende tien jaar nog uitgebreid kunnen onderzoeken.