De Amerikaanse regering maakte vrijdag bekend dat er sinds 2004 in totaal 143 zogenoemde ufo's zijn gezien. Dat betekent echter nog niet dat er (bijvoorbeeld) marsmannetjes zijn gespot. NU.nl legt op Wereld UFO Dag het verschil uit tussen de woorden die gebruikt worden om rondvliegende mysteries te beschrijven.

Het verschil zit in de omschrijving Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, is een ufo niet hetzelfde als een vliegende schotel. En een buitenaards ruimteschip is weer wat anders.

Het kán hetzelfde zijn, maar moet dan eerst bewezen worden.

Ufo: een onbekend vliegend ding

Ufo is een afkorting van Unidentified Flying Object. Dat is een vliegend voorwerp, waarvan nog niet duidelijk is wat het nou precies is. Regeringen en legers houden de lucht goed in de gaten, maar zien soms iets wat ze niet meteen kunnen verklaren.

Zolang we niet weten wat er door de lucht vliegt, wordt het een ufo genoemd. Meestal wordt later duidelijk wat het is. Soms blijken het vliegtuigen, helikopters of weerballonnen.

Ook blijkt een ufo vaak iets uit de natuur. Het licht van de zon, planeten, sterren of bliksem bijvoorbeeld. Of een wolk, vogel of insect.

72 VS geeft officieel beelden vrij van 'mysterieuze' luchtverschijnselen

Vliegende schotels: platte, ronde ufo

Dan vliegende schotels. Daarmee worden de bekende platte, ronde schijven bedoeld die je bijvoorbeeld ziet rondvliegen in films en stripboeken over de ruimte en buitenaardse wezens.

Vliegende schotels zijn eigenlijk alle ufo's met zo'n schotelvorm. Maar let op: niet elke ufo is dus een vliegende schotel (want ze hebben niet allemaal die vorm). Ook voor vliegende schotels is vaak een logische verklaring.

Sommige legers hebben vliegende machines in de vorm van een schotel. Wie dat niet weet, kan denken een vliegende schotel te zien. Ook zijn het vaak satellieten, die door de ruimte zweven om bijvoorbeeld foto's van de aarde te maken.

Soms bouwen mensen zelf expres vliegende schotels om filmpjes en foto's van te maken. Of ze bewerken foto's en filmpjes op de computer en doen alsof het een vliegende schotel is. Dat wordt dan een hoax genoemd, of een broodjeaapverhaal.

Amerikaanse wetenschappers werken aan een satelliet, die door zijn vorm op een vliegende schotel lijkt. Amerikaanse wetenschappers werken aan een satelliet, die door zijn vorm op een vliegende schotel lijkt. Foto: AFP

Buitenaards leven: nog geen enkel bewijs voor

Buitenaards leven zijn alle levensvormen die niet van de aarde komen. Ze worden ook wel 'buitenaardse wezens' of 'aliens' genoemd.

Zulke levensvormen zijn bijvoorbeeld mensen, dieren en planten. Ook marsmannetjes zoals we die kennen uit films zouden daar onder vallen. Er is echter totaal geen bewijs dat ze ooit de aarde hebben bezocht of zelfs maar bestaan.

Veel wetenschappers zeggen wel dat de kans heel erg klein is dat wij als aardbewoners de enige levende wezens zijn in het enorme heelal. Maar niets wijst erop dat we binnenkort een bezoekje van een buitenaards ruimteschip kunnen verwachten.

Sommige mensen beweren wél contact te hebben gehad met buitenaardse wezens. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze zijn meegenomen door vliegende schotels. En oké: we kunnen nooit met zekerheid zeggen dat deze mensen liegen. Maar alleen hun bewering is bij lange na niet genoeg bewijs om te zeggen dat buitenaards leven bestaat. En of dat er ooit komt, is maar de vraag.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.