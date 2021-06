Onderzoekers in Israël hebben botten gevonden van een onbekende mensensoort, blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie in Science. De wetenschappers spreken over een buitengewone ontdekking van groot wetenschappelijk belang.

De zogenoemde Nesher Ramla Homo leefde tot ongeveer 130.000 jaar geleden in de regio Levant. Hij zou een voorouder zijn van de West-Europese Neanderthaler en zich hebben vermengd met de moderne Homo sapiens.

De beenderen van de prehistorische mens werden ontdekt in de buurt van de stad Ramla bij Tel Aviv. Het nieuwe type vertoont overeenkomsten met de overblijfselen van andere oermensen in Israël en Eurazië die ongeveer 400.000 jaar geleden leefden.

Volgens de universiteit van Tel Aviv trekt de ontdekking de heersende veronderstelling in twijfel dat de Neanderthalers in Europa zijn ontstaan. De bevindingen betekenen "dat de beroemde Neanderthalers van West-Europa slechts de overblijfselen zijn van een veel grotere populatie die hier in de Levant leefde - en niet andersom", aldus een hoogleraar van de universiteit.

Foto: EPA

Groepen leefden naast elkaar

De vondst suggereert dat twee groepen prehistorische mensen meer dan 100.000 jaar naast elkaar in de Levant leefden. Ze zouden kennis en gereedschapstechnieken hebben gedeeld.

De Nesher Ramla Homo leefde vanaf 400.000 jaar geleden in de regio. De Homo sapiens kwam later, ongeveer 200.000 jaar geleden. Latere vondsten wijzen uit dat de twee groepen zich ook hebben vermengd.

Nesher Ramla combineert kenmerken van de Neanderthaler (tanden en kaken) en de directe voorouders van Homo sapiens (schedel). Tegelijkertijd is hij heel anders dan moderne mensen. Hij had een andere schedelstructuur, geen kin en zeer grote tanden, stelden de onderzoekers vast.