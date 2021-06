De NASA gaat tussen 2028 en 2030 twee wetenschappelijke missies naar Venus sturen, de eerste missies in tientallen jaren. Het doel van de missies, DAVINCI+ en VERITAS, is het bestuderen van de atmosfeer en geologische geschiedenis van de dichtstbijzijnde planeet, heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie woensdag bekendgemaakt.

De ruimtevaartorganisatie heeft 500 miljoen dollar per "zustermissie" liggen. Daarmee moet de samenstelling van de compacte Venus-atmosfeer worden gemeten en duidelijk worden waarom de planeet zich zo anders heeft ontwikkeld dan de aarde. Dat zou ook inzicht kunnen geven in het broeikaseffect.

Het is de bedoeling dat beelden van hoge resolutie van unieke geologische "tesserae" die op continenten zouden kunnen lijken worden doorgestuurd. Ook wordt gekeken of er oceanen hebben bestaan op Venus. De missies "bieden de gehele wetenschappelijke gemeenschap de kans om een planeet te onderzoeken waar we meer dan dertig jaar niet zijn geweest", aldus NASA-topman Bill Nelson.

De Duitse, Franse en Italiaanse ruimtevaartorganisaties worden erbij betrokken. De wetenschapschef van de NASA vindt het "verbazingwekkend" hoe weinig kennis er is over Venus, maar verwacht veel te weten te komen over alles van vulkanen tot de kern van Venus. "Het zal zijn alsof we de planeet hebben herontdekt."

Chemicaliën wijzen op mogelijk bestaan van buitenaards leven

Wetenschappers meldden in september dat er chemicaliën in de atmosfeer van Venus waren gevonden die kunnen wijzen op mogelijk leven op de planeet. De stof, fosfine, kennen we op aarde van de uitstoot van fabrieken of micro-organismen. Een bron van de fosfine op Venus is nog niet aangewezen. Het is nog niet bekend of de NASA-missies ook specifiek onderzoek zullen doen naar die stof.

De laatste NASA-trip naar Venus, Magellan, arriveerde in 1990. Andere missies zijn sindsdien wel langs de planeet met een gemiddelde temperatuur van 460 graden gevlogen.