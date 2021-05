Honderden wetenschappers van over de hele wereld zijn in de bres gesprongen voor de Nederlandse klokkenluider Elisabeth Bik. De 55-jarige Utrechtse microbioloog is in Frankrijk aangeklaagd nadat zij een beroepsgenoot had gewezen op fouten in zijn onderzoek.

Bik onderzoekt wetenschappelijke publicaties en trekt aan de bel als ze (beeld)manipulatie of (data)fraude constateert. In maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, analyseerde ze een studie van microbioloog Didier Raoult. Daarin concludeerde de Fransman dat hydroxychloroquine de behandeling van coronapatiënten kan bevorderen - zeker gepaard met antibiotica.

De Nederlandse hekelde de gebruikte onderzoeksmethode en gekozen patiëntengroepen, die volgens haar te veel verschilden qua geslacht en leeftijd. Daarnaast ontbrak om onbekende redenen data van zes patiënten. Saillant genoeg was dat omdat gezondheidsklachten werden vastgesteld en één persoon kwam te overlijden, schrijft The Guardian.

Sindsdien nam de Franse microbioloog Bik onder vuur. Raoult haalde de naam van Bik herhaaldelijk door het slijk op nationale televisie en in interviews, en noemde haar onder andere een "mislukte wetenschapper" en "idioot". In de aanklacht zegt Raoult dat hij geïntimideerd en belaagd is na de analyse van Bik.

De Nederlandse microbioloog Elisabeth Bik. De Nederlandse microbioloog Elisabeth Bik. Foto: Elisabeth Bik

Woonadres van Bik werd door Franse microbioloog verspreid

Het werk van Bik wordt wereldwijd echter zeer gewaardeerd. Daarom springen honderden wetenschappers nu in de bres voor de Nederlandse. "Dr. Elisabeth Bik heeft enorm bijgedragen aan de wetenschap met haar moeilijke maar ontzettend nuttige onderzoeken. In haar carrière heeft zij meer dan vierduizend gevallen van beeldbewerkingen, datamanipulatie en plagiaat gesignaleerd", schrijven de wetenschappers in een open brief.

"Ze heeft honderden redacties benaderd en gewezen op fouten, wat haar in het verleden prijzen opleverde", vervolgen de experts. "Haar werk is essentieel om tot ethische, correcte en reproduceerbare onderzoeken te komen."

Door haar werk loopt Bik de risico's van een hedendaagse klokkenluider, vinden experts. In de brief wordt gesteld dat Raoult onder meer het woonadres van Bik heeft verspreid, waardoor de Nederlandse zich moeilijker kon focussen op haar werkzaamheden. De wetenschappers stellen dat dergelijke taferelen in de toekomst voorkomen moeten worden om klokkenluiders beter te beschermen.