Zoogdieren kunnen in noodgevallen zuurstof via de anus opnemen. Dat concluderen Japanse wetenschappers in een vrijdag gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Med. De resultaten bieden kansen voor een potentiële nieuwe beademingstechniek voor menselijke patiënten, aldus de onderzoekers.

Het Japanse team onderzocht de mogelijkheden bij zoogdieren nadat was vastgesteld dat bepaalde vis- en spinsoorten in noodsituaties via hun darmen kunnen 'ademen'.

Er werden experimenten uitgevoerd bij muizen, ratten en varkens. De dieren werd zuurstof onthouden en kregen vervolgens via de anus zuurstof toegediend, in een gasvorm of een zuurstofrijke vloeistof. De vloeistof werd toegevoegd via een klisma, een soort slang die in de anus wordt aangebracht. Daaraan zit de zak met vloeistof gekoppeld.

Om de zuurstofopname te stimuleren wreven te onderzoekers over het gebied rond de anus. Aangezien zo'n behandeling bij mensen op verzet zou stuiten, probeerden ze dat ook met een speciale vloeistof die al als veilig is bestempeld.

Dieren leefden langer dan verwacht door nieuwe beademingsmethode

Met beide methoden bleken de proefdieren meer zuurstof op te nemen, waarop hun gedrag normaliseerde. De hoeveelheid opgenomen vloeistof dat met de zuurstof werd opgenomen veroorzaakte geen schade. Daarnaast overleefden de dieren langer dan verwacht.

Volgens de onderzoekers is vastgesteld dat de anusademtechniek effectief kan zijn bij zoogdieren en zuurstofcirculatie plaatsvond in een noodsituatie. Mogelijk zou de techniek ook van waarde kunnen zijn bij menselijke patiënten die in ademnood verkeren en beademingsmachines niet beschikbaar zijn of onvoldoende effectief blijken, aldus het Japanse team.