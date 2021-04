De Amerikaanse NASA-astronaut Michael Collins is woensdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Collins bleef in juli 1969 alleen achter in de door hem bestuurde commandomodule van Apollo 11, terwijl Neil Armstrong en Buzz Aldrin afdaalden naar het maanoppervlak.

Tijdens de succesvolle Apollo 11-missie ging Collins dertig keer alleen in een baan rond de maan, terwijl Armstrong en Aldrin het oppervlak onder hem verkenden. Eerder was de astronaut onderdeel van de Gemini 10-missie van NASA en maakte hij meerdere ruimtewandelingen.



Collins overleed woensdag na een lange strijd tegen kanker. "We weten dat hij altijd gelukkig is geweest met het leven dat hij heeft geleefd", zegt de familie van de astronaut in een verklaring. "Daarom willen we hem eren door dat leven te vieren en niet te rouwen."



Aldrin (91) is met het overlijden van Collins en Armstron eerder in 2012 het enige overgebleven bemanningslid van Apollo 11. Op 20 juli 1969 zette Armstrong de landingsmodule aan de grond in de Sea of Tranquillity op de maan. Een dag later vertrokken ze weer, waarna de maanlander na enkele uren werd gekoppeld aan de door Collins bestuurde hoofdmodule. Op 24 juli keerde het drietal terug op aarde.

Collins was naast astronaut ook testpiloot en vloog in de Amerikaanse luchtmacht met de North American F-86 Sabre.

Michael Collins (midden), met links Neil Armstrong en rechts Buzz Aldrin. Op de achtergrond de Saturn V-raket van de Apollo 11-missie. (Foto: Getty) Michael Collins (midden), met links Neil Armstrong en rechts Buzz Aldrin. Op de achtergrond de Saturn V-raket van de Apollo 11-missie. (Foto: Getty) Foto: Getty Images

"Waar je ook bent, je zult altijd het vuur hebben om ons behendig naar grote hoogten en naar de toekomst te brengen", laat Aldrin in een reactie weten. "We zullen je missen."



"Michael Collins vloog de eerste reis van de mensheid naar een andere wereld", zegt de NASA woensdag. "Hij was een voorvechter van ontdekking en een inspiratiebron voor generaties. Zijn erfenis stuwt ons verder in de kosmos."



Volgens de NASA werd Collins ook wel "de eenzaamste man ooit" genoemd, omdat hij in zijn eentje om de maan circkelde, terwijl Armstrong en Aldrin op het oppervlak liepen.