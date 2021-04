SpaceX mag voor NASA een maanlander gaan bouwen die voor het eerst sinds het Apolloprogramma in de jaren zestig weer mensen naar de maan moet brengen. Met de opdracht is een bedrag van 2,9 miljard dollar (2,4 miljard euro) gemoeid, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vrijdag.

De maanlander Starship van SpaceX is momenteel volop in ontwikkeling en moet in de toekomst in staat zijn om groepen mensen naar de maan en Mars te brengen. De eerste maanlanding kan - als alles goed gaat - mogelijk al in 2024 plaatsvinden.

NASA gunt de opdracht exclusief aan SpaceX. Het in 2002 opgerichte bedrijf verslaat daarmee het bedrijf Blue Origin van Jeff Bezos. De oprichter van Amazon wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. In het voorjaar van 2019 toonde Bezos nog het prototype van de "Blue Moon"-maanlander aan de wereld, maar hoe en wanneer deze nu ingezet zou gaan worden is onduidelijk.

Musk, die ook topman is van autofabrikant Tesla, richtte samen met anderen SpaceX op met het ultieme doel om mensen naar de planeet Mars te laten vliegen. De voorbije jaren baarde het bedrijf veel opzien door met volle vaart testmissies op te zetten voor raketten en ruimtevaarttoestellen.

SpaceX schreef geschiedenis toen het als eerste een raket na lancering weer liet landen voor hergebruik. De werkzaamheden van SpaceX hadden als bijkomend effect dat het enthousiasme voor ruimtevaart weer toenam.

NASA werkt sinds 2007 aan maanmissie

NASA stuurde astronauten voor het laatst in 1972 naar de maan. In dat jaar eindigde het Amerikaanse Apolloprogramma. Sinds 2007 werkt NASA aan een vervolg op Apollo: Artemis. Hiervoor werkt NASA al langere tijd aan een nieuwe raket en een astronautencapsule, maar de organisatie zocht nog naar een commercieel bedrijf om de maanlander te verzorgen.

SpaceX' Starship wordt niet het voertuig waarmee astronauten vanaf de aarde vertrekken. Daar zal de capsule Orion voor worden gebruikt. Astronauten moeten met Orion in een baan om de maan komen, waar twee astronauten overstappen naar de Starship.

Starship landt daarna op de oppervlakte van het hemellichaam en na een verblijf van ongeveer een week stappen de ruimtereizigers weer aan boord om terug in een baan om de aarde te komen. Ze gaan dan weer terug naar hun compagnon in Orion, om vervolgens terug naar aarde te reizen.