Over een tijdspanne van enkele miljoenen jaren leefden er naar schatting zo'n 2,5 miljard ty­ran­no­sau­rus rexen op aarde, blijkt donderdag uit een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

"Dat zijn een heleboel kaken, tanden en klauwen", aldus hoofdonderzoeker Charles Marshall, de directeur van het paleontologiemuseum van de universiteit van Californië. De tyrannosaurus rex staat bekend om zijn gigantische formaat, met enorme achterpoten en kleine voorpoten.

Wetenschappers maakten niet eerder een ruwe schatting van de populatie van de tyrannosaurus rex. In die schatting kan volgens de studie nog wel een foutmarge in zitten; het is bijvoorbeeld onzeker hoelang één generatie van een tyrannosaurus rex leefde en waar op aarde ze allemaal hebben gewoond.

De populatieschattingen van het onderzoeksteam lopen uiteen van 140 miljoen tot 42 miljard. Ter vergelijking: er leefden tot nu toe circa 108 miljard mensen op aarde.

Weinig fossielen van de tyrannosaurus rex gevonden

Hoewel er dus mogelijk miljarden tyrannosaurus rexen hebben bestaan, zijn er relatief weinig fossielen van gevonden. Paleontologen hebben tot dusver ongeveer honderd exemplaren ontdekt: in 32 gevallen was de vondst groot genoeg om vast te stellen dat het om een volwassen dier ging.

Voor de schatting keken de wetenschappers naar de lichaamsgrootte, de leeftijd waarop ze zich konden voorplanten en de energiebehoeftes van de tyrannosaurus rex. Vervolgens gebruikten ze een wetenschappelijke vuistregel die stelt dat hoe groter het dier is, hoe kleiner de populatie moet zijn.

Hierdoor waren zij in staat om in te schatten hoeveel exemplaren geleefd moeten hebben over een periode van 127.000 generaties.