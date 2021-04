Nederland blijkt over veel oudere stukken aarde te beschikken dan werd gedacht, meldt onderzoeksorganisatie TNO donderdag. 330 miljoen jaar oud gesteente in de Heimansgroeve in Zuid-Limburg werd tot dusver bestempeld als het 'oudste stukje Nederland', maar in het Zeeuwse Kortgene is gesteente opgedoken dat zo'n 420 miljoen jaar oud is.

Er heeft geen nieuwe boring plaatsgevonden om het gesteente te vinden, vertelt geoloog Sander Houben namens de Geologische Dienst Nederland (GDN). Voor het onderzoek zijn stukken gesteente die bloot kwamen te liggen bij een boring in 1982 opnieuw onderzocht.

"We hebben nu voor het eerst de fossielinhoud goed kunnen bekijken en de ouderdom met zekerheid kunnen bepalen", vertelt Houben. "Via de microscoop werden fossiele restjes van primitieve oerplanten zichtbaar, die zich meer dan 400 miljoen jaar geleden op het land vestigden", legt hij uit.

Het stukje aarde is afkomstig van een oude bergrug die dicht onder het aardoppervlak ligt en zich strekt tot in de Ardennen. De bergrug ontstond enige tijd na een botsing van twee continenten, schrijft TNO. De sedimenten die toentertijd werden afgezet, zijn teruggevonden in de fossiele resten.

'Klein maar belangrijk stukje van de puzzel opgelost'

Vergelijkbare stukken gesteente van de zuidkant van de bergrug zouden in Frankrijk en België vaker opgediept zijn én beter onderzocht zijn. Volgens Houben kan voor het eerst een stukje aarde zo goed gedocumenteerd worden in Nederland.

In 420 miljoen jaar tijd heeft het stuk gesteente vier massa-uitstervingen doorstaan, vervolgt Houben. De geoloog zegt dat "een klein maar belangrijk stukje van de puzzel van de Nederlandse ondergrond" is opgelost.

Geologen gingen er al van uit dat in het zuidwesten van het land de oudste stukken gesteente het dichtst aan het oppervlak zouden liggen. Het oudste stukje aarde ter wereld is zo'n 4,4 miljard jaar oud. Dat stukje gesteente zou 160 miljoen jaar na de formatie van de aarde gevormd zijn.