China en Rusland hebben dinsdag aangekondigd het grootste ruimtestation op de maan te gaan bouwen. Met dit samenwerkingsproject kan er meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar de oppervlakten en de baan rondom de maan.

Het Russische ruimteagentschap Roscomos heeft een overeenkomst ondertekend met de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA om experimentele onderzoeksfaciliteiten te ontwikkelen voor beter onderzoek op en rondom de maan. Het ruimtestation mag door elk land dat daar interesse in heeft gebruikt worden, zo meldt The Guardian.

Het project is volgens experts het grootste internationale samenwerkingsproject van China in de ruimte tot nu toe. Chen Lan, een onafhankelijke analist die gespecialiseerd is in het Chinese ruimteprogramma, ziet deze ontwikkeling als zeer belangrijk. Rusland, China en de Verenigde Staten zijn de laatste tijd veel bezig met ontwikkelingen op het gebied van ruimtevaart.

Voor Rusland is dit ook een bijzonder project. De Russische Roscosmos-baas, Dmitry Rogozin, had het hoofd van de CNSA, Zhang Kejian, uitgenodigd voor de lancering van Ruslands eerste moderne maanlander, Luna 25, die gepland staat voor 1 oktober.

NASA's Marsrover Perseverance maakte vorige week zaterdag zijn eerste testrit op de rode planeet. Hoewel de planning nog niet is afgerond, is de VS van plan om uiteindelijk mensen naar de planeet te sturen.