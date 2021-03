De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft met succes zijn eerste ritje over de rode planeet gemaakt. Twee weken geleden landde het voertuig op de bodem van een enorme krater op Mars.

Het met zes wielen uitgeruste voertuig legde een afstand van 6,5 meter af: 4 meter vooruit, en na een scherpe bocht naar links 2,5 meter achteruit. De proefrit duurde een half uur.

Volgens NASA ging de missie "ongelooflijk goed". De ruimtevaartorganisatie deelde een foto waarop de sporen die de rover in de rode, zanderige Marsgrond had achtergelaten te zien waren. In potentie kan het voertuig 200 meter per dag afleggen.

Perseverance gaat de komende tijd nog een aantal testritjes maken. Als die succesvol zijn uitgevoerd en de apparatuur van de robot in orde blijkt, kan het voertuig beginnen aan zijn belangrijkste missie op Mars: het zoeken naar sporen van (microscopisch) leven.

Het voertuig zal ook grondmonsters in pakketjes verpakken. Een toekomstige missie waarbij NASA samenwerkt met haar Europese tegenhanger ESA moet deze pakketjes gaan ophalen en terug naar aarde brengen.