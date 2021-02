Een Nederlandse uitvinding blijkt het risico op malaria bij kinderen flink te kunnen verminderen. Het gaat om een speciale ventilatiebuis voor woningen, met daarin een horrengaas doordrenkt met insecticiden. Deze zogenoemde EaveTubes zijn in staat de verspreiding van malaria onder mensen met tientallen procenten te verminderen, staat in een publicatie van vrijdag in het medische vakblad The Lancet.

De speciale ventilatiebuis, die is ontwikkeld door de Nederlandse Anne Osinga, kan bijvoorbeeld onder de dakrand van een huis worden geïnstalleerd. "Muggen zijn door hun vleugelbewegingen statisch geladen. Eenmaal bij het horrengaas in de schacht worden ze overmand door een enorme hoeveelheid dodelijk poeder dat door de statische lading aan hun lichaam plakt", legt Osinga zijn uitvinding uit.

De onderzoekers plaatsten de ventilatiebuizen van de Nederlander tussen 2016 en 2019 in ruim drieduizend huizen in het Afrikaanse Ivoorkust. "Hoe hoger de dekkingsgraad van het aantal 'EaveTubes' per dorp, hoe groter het effect", aldus Osinga.

De onderzoeksresultaten bevestigden inderdaad een gemiddelde vermindering van malaria bij kinderen van 38 procent. In dorpen waar minimaal zeven op de tien huizen EaveTubes geïnstalleerd hadden, steeg de effectiviteit naar 47 procent.

Bij de studie waren onder meer de Pennsylvania State University en de Liverpool School of Tropical Medicine betrokken. Het onderzoek naar de effectiviteit van de uitvinding werd gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Volgens de gezondheidsorganisatie WHO stierven in 2019 wereldwijd meer dan 400.000 mensen aan malaria.