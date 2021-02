De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft donderdagavond met succes de rover Perseverance op het oppervlak van Mars neergezet. Om 21.56 uur kreeg de missiecontrole het verlossende signaal dat de rover veilig was geland. Perseverance is het negende object en de vijfde rover van NASA op Mars.

De succesvolle landing betekent dat de rover de 'zeven minuten van verschrikking', oftewel de ongeveer zeven minuten durende landingsprocedure, heeft overleefd.

Tijdens deze procedure kwam de sonde met de rover erin door de atmosfeer gesneld. Als hij te steil binnen was gekomen, had de sonde op kunnen branden. Kwam hij te horizontaal binnen, dan kon hij langs Mars schieten.

Na binnenkomst in de atmosfeer remde de sonde af door middel van een parachute. Hierna kwam een soort vliegende hijskraan met Perseverance daaraan uit de sonde.

De hijskraan zocht naar een goede landingsplek, om het voertuig daarvandaan van ongeveer 20 meter hoogte naar de grond te takelen. Toen het voertuig stond, klapten de kabels en liet de hijskraan zich verderop crashen.

De VS is het derde land in anderhalve week tijd dat Mars bereikt. De Verenigde Arabische Emiraten werden een week eerder het eerste Arabische land dat een satelliet naar Mars bracht en ook China bracht een voertuig in een baan om de planeet. China wil in mei een rover op Mars zetten en zo het derde land met een voertuig op de planeet worden.

185 Animatie landing Perseverance Rover NASA

Zo zag de landing van Perseverance er ongeveer uit. (Video: NASA)

Rover gaat bij uitgedroogd meer zoeken naar sporen van leven

Perseverance is geland in de Jezero-krater, die 3,5 miljard jaar geleden een groot meer was. NASA hoopt hier sporen van (microscopisch) leven te vinden.

Het voertuig zal ook grondmonsters in pakketjes verpakken. Een toekomstige missie waarbij NASA samenwerkt met haar Europese tegenhanger ESA moet deze pakketjes gaan ophalen en terug naar aarde brengen.

Een artiestenimpressie van de Jezero-krater miljarden jaren geleden, toen er nog water in zat. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Missie bevat 10,9 miljoen namen en eerbetoon aan zorgmedewerkers

De missie heeft niet alleen wetenschappelijke doelen, maar ook symbolische. Zo zijn aan boord drie chips bevestigd, met de namen van 10,9 miljoen mensen wereldwijd die zich hiervoor hebben opgegeven.

Ook is er een plakkaat met een eerbetoon aan de zorgmedewerkers die zich op aarde inzetten tijdens de COVID-19-pandemie aan boord.

Het plakkaat met linksboven drie chips, waarop bijna elf miljoen namen zijn gezet. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

Experimentele helikopter lift mee met Perseverance

Perseverance heeft ook de kleine helikopter Ingenuity meegenomen. Daarmee wil NASA testen of een helikopter van waarde kan zijn bij het verkennen van een planeet met een dunnere atmosfeer.

De helikopter weegt nog geen 2 kilo en de romp ervan is ongeveer zo groot als een waterkoker. Perseverance zoekt eerst een plek waarvandaan Ingenuity voor het eerst kan opstijgen.