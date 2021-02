De Chinese missie Tianwen-1 is woensdag na een reis van 203 dagen aangekomen bij de doelplaneet Mars. Tianwen-1 bestaat uit een landingsvoertuig, een rover en een satelliet. Pas in mei van dit jaar zal de Chinese ruimtevaartorganisatie een poging doen om op het oppervlak van Mars te landen.

Tianwen-1 werd in juli 2020 gelanceerd, in dezelfde maand als de Marsmissies van de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

De Chinese Marsmissie gaat onder meer zoeken naar sporen van leven, proberen het oppervlak van de planeet in kaart te brengen, de atmosfeer onderzoeken en de opbouw van het oppervlak analyseren. 'Tianwen' is Chinees voor 'hemelse vragen' en verwijst naar een gedicht uit ongeveer 300 voor Christus.

Als het China in mei lukt om te landen, wordt het het derde land dat 'voet' op Mars zet, na Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Europa heeft wel een keer geprobeerd te landen, maar dat eindigde in een crash.

Als de landing in mei succesvol blijkt, kan de rover op zonne-energie beginnen aan zijn reis over het oppervlak van Mars.

De Tianwen-1-missie is de tweede Chinese poging om Mars te bereiken. In 2011 lanceerde de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos de missie Phobos-Grunt om stenen te halen van Phobos, een van de maantjes van Mars. Deze missie had ook de Chinese satelliet Yinghuo-1 bij zich.

Phobos-Grunt bleef echter in een baan om de aarde hangen doordat de motoren niet werkten. Twee maanden na de lancering stortte het apparaat neer in de Stille Oceaan.

Mogelijk dit jaar begint bouw Chinees ruimtestation

China heeft niet alleen Mars in het vizier. Het land hoopt dit jaar ook een nieuw eigen ruimtestation in een lage baan om de aarde te brengen, tussen de 350 en 435 kilometer hoogte. Dit station moet ongeveer 20 meter lang worden en bestaat uit vier modules. Er moeten drie astronauten tegelijkertijd in het station kunnen leven.

De twee voorgaande Chinese ruimtestations, Tiangong-1 en Tiangong-2, zijn respectievelijk in 2018 en 2019 op aarde neergestort.

VAE werd dinsdag eerste Arabische land bij Mars

De Verenigde Arabische Emiraten werd dinsdag het eerste Arabische land met een interplanetaire missie. De satelliet Al Amal (Arabisch voor 'hoop') bereikte met succes een baan om de rode planeet en zal daar nu onderzoek doen naar onder meer het klimaat van de planeet.

Op 18 februari moet de Amerikaanse Marsrover Perseverance op het hemellichaam landen, om onder meer te zoeken naar sporen van leven. Perseverance heeft ook een helikoptertje bij zich, om te kunnen testen of dat van pas zou komen bij het verkennen van Mars.