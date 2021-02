De satelliet Al Amal (Arabisch voor 'hoop') van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is dinsdagmiddag succesvol in een baan om Mars gebracht. Hiermee is de VAE het eerste Arabische land dat een interplanetaire missie uitvoert. De komende twee jaar zal de missie data over onder meer de atmosfeer van Mars verzamelen.

Omstreeks 16.40 uur (Nederlandse tijd) ontstak de satelliet de motoren om snelheid te minderen. Hiermee zakte de snelheid van het apparaat van 121.000 kilometer per uur tot ongeveer 18.000 kilometer per uur. Echter verdween de satelliet rond 16.45 uur ook meteen 'achter' Mars. Pas rond 17.15 uur ontving de missiecontrole een signaal van de satelliet dat de succesvolle aankomst bevestigde.

Als het afremmen niet was gelukt, was het apparaat langs Mars geschoten. Als de satelliet te veel was afgeremd, was die waarschijnlijk in een baan terechtgekomen om vervolgens te crashen op de oppervlakte van de planeet.

Met de satelliet wil de VAE de atmosfeer van Mars onderzoeken, evenals het weer en klimaat op het hemellichaam. Hiermee hopen wetenschappers meer te leren over hoe Mars veranderde in de koude woestijn die de planeet vandaag de dag is. Ook hopen de Verenigde Arabische Emiraten een nieuwe generatie ingenieurs te inspireren met de tocht naar Mars.

De overheidsorganisatie Mohammed Bin Rashid Space Center heeft voor de ontwikkeling van de satelliet samengewerkt met twee Amerikaanse universiteiten. Omdat de VAE zelf nog niet over een lanceermogelijkheid beschikt, werd Al Amal gelanceerd met een Japanse raket.

75 Verenigde Arabische Emiraten sturen satelliet naar Mars

VAE stuurde onlangs eerste eigen astronaut naar ISS

De Marsmissie Al Amal is niet de enige ruimtemissie waar de Emiraten zich mee bezighouden. Zo werd Hazza Al Mansouri in september 2019 de eerste inwoner van de VAE die naar het ruimtestation ISS reisde. De tweede astronaut uit de VAE is Sultan Al Neyadi. Hij viel in voor Al Mansouri en heeft nog geen eigen missie.

De VAE hoopt in 2024 de Rashid-rover op de maan te landen, de eerste maanmissie van een Arabisch land.

De Burj Khalifa, evenals andere gebouwen in de stad Dubai, kleuren dinsdag rood ter ere van de missie. De Burj Khalifa, evenals andere gebouwen in de stad Dubai, kleuren dinsdag rood ter ere van de missie. Foto: ANP

Al Amal is eerste van drie missies die in februari Mars bereiken

Al Amal is de eerste van drie missies die in juli 2020 zijn gelanceerd om Mars te bereiken. In dezelfde maand stuurden ook de Verenigde Staten en China missies naar de planeet. Ook Europa wilde naar Mars vertrekken, maar deels vanwege de COVID-19-pandemie lukte het niet om de Marsrover op tijd af te krijgen.

China lanceerde de Chinese Tianwen-1-missie, bestaande uit een satelliet, lander en rover. Deze moet woensdag aankomen bij Mars, om in mei een poging tot een landing te doen.

De VS stuurde de Perseverance-wagen, die op 18 februari moet neerkomen op de oppervlakte van Mars. Deze wagen zal naar sporen van leven zoeken en heeft een speciale kleine helikopter vervoerd. Daarmee moet uitgezocht worden of dit voertuig voor Marsverkenningen gebruikt kan worden.