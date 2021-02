De Europese ruimtevaartorganisatie ESA begint vanaf maart met de zoektocht naar nieuwe astronauten, zo meldt de organisatie maandag. Het is de eerste keer sinds 2008 dat het Europese astronautenkorps nieuwe rekruten zoekt. Ook wordt er een speciaal traject geopend voor astronauten met een lichamelijke beperking, het Parastronaut Feasibility Project. Het is nog onbekend hoe dit traject er precies uit gaat zien.

Vanaf 31 maart tot 28 mei 2021 kunnen aspirant-astronauten zich aanmelden bij ESA. Een grote campagne om rekruten te werven begint op 16 februari. Na 28 mei start een grootschalig selectieproces dat uit zes rondes bestaat en in oktober 2022 moet duidelijk worden welke Europeanen ruimtevaarders worden.

"Wij willen alle leden van onze samenleving vertegenwoordigen", zegt David Parker, de directeur van Menselijke en Robotische verkenning bij ESA. Zo streeft ESA naar een diverse groep nieuwe astronauten en wordt ook 's werelds eerste project gelanceerd voor aspirant-astronauten met een lichamelijke beperking.

Hoe dit Parastronaut Feasibility Project eruit gaat zien, is vooralsnog onbekend, maar volgens Parker is de wereld "er klaar voor".

Laatste selectieronde was in 2008

Bij de laatste selectieronde werden onder meer de Duitser Alexander Gerst, de Italiaanse Samantha Cristoforetti en de Fransman Thomas Pesquet aangenomen. De Nederlander André Kuipers werd in 1998 geselecteerd door ESA.

De Franse astronaut Pesquet wordt in het voorjaar van 2021 de eerste Europeaan die plaatsneemt in de commerciële astronautencapsule van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die capsule bracht in mei 2020 voor het eerst astronauten naar het internationale ruimtestation ISS en werd daarmee het eerste commerciële ruimtevaartuig dat dit deed.