Het is het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit zondag gelukt een raket vanonder een vliegende Boeing 747 de ruimte in te lanceren. De raket LauncherOne, die onder de linkervleugel hing van het toestel 'Cosmic Girl', werd succesvol voor de kust van Californië op een hoogte van ongeveer 10 kilometer gelanceerd.

Een eerdere poging van het ruimtevaartbedrijf in mei 2020 mislukte nog. Toen moest de vlucht kort na het opstijgen worden beëindigd door een defect in LauncherOne. De test van zondag zou oorspronkelijk eind vorig jaar plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen bij medewerkers.

Het bedrijf is erg tevreden over het resultaat, meldt het op Twitter. "Zowel letterlijk als figuurlijk is deze lancering mijlenver voorbij onze eerste poging." De raket bracht een groep van negen kleine satellieten in een baan rondom de aarde voor een educatieprogramma van NASA.

Virgin Orbit is sinds zondag het derde private bedrijf dat met succes raketten de ruimte in heeft gelanceerd, na SpaceX (van Elon Musk) en Rocket Lab. Het bedrijf van de bekende zakenman Richard Branson hoopt de opkomende 'New Space' markt aan te snijden. Het heeft al verschillende bestellingen binnen van NASA, het Amerikaanse leger en bedrijven.

Vliegtuig bespaart raket energie door 'overslaan' troposfeer

Het ruimtevaartbedrijf bespaart energie door de raket vanonder een vliegtuigvleugel te lanceren. Ongeveer de eerste 10 kilometer van de dampkring, de troposfeer, is het meest luchtdicht. Het kost dan ook veel energie om deze laag met een raket te doorboren.

Door met een vliegtuig boven de troposfeer te vliegen, kan die laag overgeslagen worden. Dan is er bijvoorbeeld minder brandstof nodig voor de gehele lancering dan bij een lancering vanaf de grond. Hier staat wel tegenover dat de raket en de lading niet te groot kunnen zijn, want anders kan het vliegtuig niet meer veilig de lucht in.