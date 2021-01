Archeologen hebben in de Egyptische necropolis Saqqara opnieuw een grote ontdekking gedaan. Zo is onder meer een eeuwenoude dodentempel met meer dan vijftig doodskisten ontdekt, meldde het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden zaterdag.

De houten sarcofagen dateren uit het Nieuwe Rijk, de periode in de Egyptische oudheid tussen omstreeks 1.500 en 1.000 voor Christus. De kisten werden in 52 grafschachten op een diepte van 10 tot 12 meter gevonden, aldus het ministerie.

De dodentempel behoorde toe aan de Egyptische koningin Naert, de vrouw van de Egyptische farao Teti, die heerste aan het begin van de zesde dynastie (2.325 tot 2.150 voor Christus) in het Oude Rijk. Delen van de tempel waren in de laatste jaren al blootgelegd. Op de plek zijn ook drie bakstenen pakhuizen gevonden.

De vondsten zijn gedaan door een team van archeologen onder leiding van de beroemde egyptoloog Zahi Hawass. Volgens hem kan de ontdekking nieuw licht werpen op de geschiedenis van Saqqara in tijden van het Nieuwe Rijk.

Necropolis herbergt vele historische schatten

De necropolis Saqqara diende ruim drieduizend jaar als begraafplaats en behoorde tot de vroegere hoofdstad Memphis. De beroemde trappenpiramide van Djoser ligt ook in Saqqara. De dodenstad ligt op zo'n 30 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro en staat op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.

Op de plek zijn in de afgelopen jaren meerdere grote historische schatten gevonden. In november troffen archeologen ruim honderd intacte sarcofagen aan, de grootste vondst van vorig jaar. Twee maanden daarvoor stuitten schatzoekers nog op 27 doodskisten in de necropolis.

Egypte heeft in de laatste jaren veel prioriteit aan archeologische ontdekkingen gegeven om zo meer toeristen naar het land te trekken. De toeristensector werd zwaar getroffen na de val van president Hosni Mubarak in 2011 en de daaropvolgende onrust.