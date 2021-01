De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft zaterdagavond (Nederlandse tijd) voor het eerst de 'complete' rakettrap van het Space Launch System (SLS) getest. Voor het eerst werden alle vier de motoren van SLS ontstoken en werden meerdere vluchtsystemen aangezet, maar ongeveer een minuut na de ontsteking zette de raket zichzelf af door een storing. De SLS-raket moet in 2024 astronauten richting de maan gaan schieten.

De 65-meter hoge rakettrap stond vastgenageld in een groot testgebouw, dat in de jaren zestig werd gebruikt om de raket te testen die de eerste maanlanding mogelijk maakte.

Na het ontsteken van de motoren hadden ze acht minuten lang in werking moeten blijven om meerdere onderdelen van het systeem uit te proberen, maar na ongeveer een minuut sloegen de motoren af. Het systeem van het SLS ontdekte een sensorfout. Hoe die precies kon ontstaan, is nog onduidelijk.

Het is de eerste keer dat alle vier de motoren van de eerste trap tegelijkertijd zijn aangestoken, om daarbij ook de andere systemen van de rakettrap te testen. De motoren van het SLS zelf zijn wel al vaker gebruikt. Dezelfde motoren zaten namelijk ook onder de welbekende Space Shuttle.

Het SLS is een kostbaar project voor de Amerikaanse regering. Tot dusver heeft het project 8,75 miljard dollar (7,2 miljard euro) gekost; ruim 25 procent boven het bedrag dat was begroot.

Ontwikkeling SLS-raket al jaren uitgesteld

Deze test, een zogenaamde "hot fire", had eigenlijk al jaren geleden moeten plaatsvinden, zodat SLS in 2017 voor het eerst had kunnen opstijgen. Nu staat de eerste vlucht gepland voor november 2021.

Bij de eerste echte vlucht in november, als NASA die deadline haalt, zal SLS ook de Orion-astronautencapsule meenemen. Dit zou dan de Artemis I-missie worden, de eerste vlucht in de opvolger van het maanprogramma Apollo, waarmee de VS in de jaren '60 en '70 astronauten op de maan zette. Tijdens de Artemis I-missie is de capsule nog onbemand.

Voorafgaand aan de proef van zaterdag heeft NASA al zeven andere tests met de rakettrap gedaan. Zo werd in september 2019 de brandstoftank van SLS nog onder extreme druk gezet, om te kijken wat de limieten waren. Eind vorig jaar ontstak NASA nog één van de zijboosters van de raket.