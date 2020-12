Een bloem van 100 miljoen jaar oud is bijzonder goed bewaard gebleven in een stuk barnsteen in Myanmar, schrijven Amerikaanse onderzoekers in het vakblad Journal of the Botanical Research Institute of Texas. De kleinste details van het 2 millimeter grote bloemetje zijn nog in erg goede staat.

De bloem heeft de wetenschappelijke naam Valviloculus pleristaminis gekregen. Het organisme groeide tijdens het Krijt, toen er nog dinosauriërs over de aardbodem wandelden.

Vermoedelijke groeide het bloemetje in een bosgebied op het supercontinent Gondwana, dat toen bestond uit het hedendaagse Zuid-Amerika, Antarctica en Oceanië. Dit bloemetje 'voer' mee op het Aziatische deel.

De bloem is mannelijk en heeft vijftig meeldraden met elk daarvan een helmknop die pollen produceerde. Vermoedelijk zat de bloem aan een plant met nog veel meer van dit soort bloemetjes.

"Ondanks dat het zo klein is, zijn de details van deze bloem nog fantastisch", zegt een van de auteurs van dit onderzoek.

(Foto: George Poinar Jr., OSU)