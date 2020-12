De Chinese capsule met maanstenen aan boord, is woensdagavond (Nederlandse tijd) veilig terug op aarde geland. De Chang'e 5-missie landde op de Noord-Chinese regio Binnen-Mongolië. Het is de eerste keer sinds de Amerikaanse Apollo 17-missie in 1976 dat er weer maanstenen naar de aarde zijn gebracht.

Chang'e-5 werd op 23 november gelanceerd naar de maan. Op 1 december landde het op vulkanische formatie Mons Rümker. Deze plek op het noordelijk halfrond van de maan is ongeveer een miljard jaar geleden gevormd. Mons Rümker is daarmee veel jonger dan veel andere verkende plekken op de maan.

De lander werd door een sonde naar de maan gebracht. Na aankomst werd een landingsvoertuig naar het maanoppervlak gestuurd en bleef de sonde als satelliet om de maan draaien. Op de oppervlakte verzamelde de lander ongeveer 2 kilo aan maanmateriaal, die het in een capsule aan boord van een soort 'tussenvoertuig' stopte.

Toen er genoeg materiaal was verzameld en schoot dit tussenvoertuig terug naar de satelliet. Het tussenvoertuig overhandigde de stenen aan de satelliet en stortte vervolgens zelf neer op het maanoppervlak. De satelliet is toen zelf terug naar aarde gekeerd om de stenen af te leveren.

China liet lander en vlag achter op maan

De lander is achtergebleven op de maanoppervlakte, evenals een Chinese vlag. Dit maakt China het tweede land om een vlag op de maan te hebben staan. De Verenigde Staten waren eerst, toen astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin bij de eerste Maanlanding in 1969 een vlag plantten op de maan.

De capsule is door een speciaal team van de steppe geplukt. De stenen zullen nu naar de Chinese hoofdstad Peking worden gebracht, waar ze zullen worden onderzocht. Met de stenen wil China meer leren over de geschiedenis en de opbouw van de maan.