Arctische grondeekhoorns gaan voor ongeveer acht maanden in winterslaap, waarbij ze niet drinken of eten. Nu blijkt dat ze in die acht maanden voedingsstoffen kunnen recyclen om te overleven, schrijven Amerikaanse biologen in het wetenschappelijke vakblad Nature Metabolism.

De dieren sluiten hun lichaam voor acht maanden praktisch helemaal af. Hoewel ze niet eten en drinken en slechts eens per minuut ademhalen, takelt hun lichaamsweefsel niet af.

Nu blijkt dat de spieren van de dieren lichtelijk afbreken in de vrieskou, waardoor stikstof vrijkomt. Dit stikstof kunnen ze omzetten in zogenaamde aminozuren en die kan het lichaam weer omzetten in eiwitten. Deze eiwitten kunnen de eekhoorns gebruiken om hun lichaamsweefsel intact te houden.

Zo kunnen de dieren voedingsstoffen telkens hergebruiken om hun lichaam zonder enige beweging en haast geen activiteit in stand te houden.

Door kennis op te doen over hoe winterslapers hun lichaam in stand houden, hopen wetenschappers ook meer te leren over hoe bij mensen het aftakelen van spiermassa tegen kan worden gegaan.