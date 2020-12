De hoogste berg op aarde, Mount Everest, is 86 centimeter hoger dan eerst gedacht. Dat maken China en Nepal dinsdag bekend op basis van nieuwe metingen door beide landen. De berg blijkt nu 8.848,86 meter hoog te zijn.

Nepal voerde in mei 2019 nieuwe metingen uit. China deed dat eerder in 2020. De metingen en het vergelijken daarvan door de landen moeten meer duidelijkheid en eenstemmigheid bieden over het hoogste punt op aarde.

De meting van Nepal is de eerste die het land zelfstandig uitvoert. Zij hielden altijd 8.848 meter aan als hoogte, maar dat is niet op eigen onderzoek gebaseerd. Die betreffende hoogte werd halverwege de vorige eeuw berekend door India.

Mogelijk is de berg daadwerkelijk iets gegroeid, bijvoorbeeld door een aardbeving die in 2015 plaatsvond.