Een wandelaar is deze zomer op een menselijke onderkaak gestuit op het strand in Noordwijk. Het blijkt te gaan om een archeologische vondst, meldt de politie vrijdag.

"De eigenaar van de kaak is overleden tussen circa 763 en 492 jaar voor Christus", aldus de politie.

De wandelaar belde bij de vondst meteen de politie omdat goed te zien was dat het ging om een menselijke onderkaak. Bij het Nederlands Forensisch Instituut werd vastgesteld dat het om een "zeer oud bot ging".

De onderkaak is vervolgens terechtgekomen bij de Rijksuniversiteit Groningen in het Centrum voor Isotopenonderzoek. Onderzoekers hebben ontdekt dat het ging om de onderkaak van een persoon die minimaal 35 jaar oud was.

De onderkaak is aangeboden aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn.