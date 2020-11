In Thailand is een zeer goed bewaard walvisskelet gevonden, schrijft BBC News vrijdag. Waarschijnlijk is de vondst tussen de drieduizend en vijfduizend jaar oud.

De Thaise minister van Milieu, Varawut Silpa-archa, heeft op zijn sociale media beelden gedeeld van het skelet. Vermoedelijk gaat het om een Brydevinvis van zo'n 12 meter lang.

Experts hopen dat de vondst meer inzicht geeft over biodiversiteit en zeeniveaus door de jaren heen. De botten zijn gevonden op zo'n 12 kilometer van de huidige kust van Thailand, nabij Bangkok.

Volgens Silpa-archa is 80 procent van het skelet gevonden. Onderzoekers delen foto's van een schouderblad en diverse vinnen en ribben, die allemaal vrijwel intact lijken. Ook de bijna 3 meter lange kop verkeert in zeer goede staat.

Hoe oud de botten precies zijn moet nog worden vastgesteld. Verder onderzoek in december moet de exacte leeftijd vaststellen.

Onderzoekers en minister Varawut Silpa-archa bij de vondst. (Foto: Facebook/Varawut Silpa-archa)