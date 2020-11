In Noord-Ierland hebben paleontologen voor het eerst resten van dinosaurussen gevonden, melden Ierse en Engelse paleontologen. Het gaat om twee botten, elk van een ander dier, die zijn gevonden op het Noord-Ierse schiereiland Islandmagee. De fossielen zijn ongeveer 200 miljoen jaar oud, uit de jura.

Ierland bestaat volgens de betrokken wetenschappers uit gesteentes die niet afkomstig zijn uit de leefperiode van dinosaurussen. De steenmassa's zijn of te oud of te jong, waardoor het lastig is om bewijs voor Ierse dinosaurussen te vinden.

De gevonden dinoresten waren mogelijk afkomstig van dieren die in de zee werden meegesleurd, uiteindelijk neerdaalden naar de zeebodem en daar fossiliseerden.

In eerste instantie werd gedacht dat oude botten ooit onderdeel waren van dezelfde dino, maar nu blijkt dat ze van twee losse soorten komen. Het ene bot is een bovenbeen van een vierpotige herbivoor, de scelidosaurus. Het andere bot is een onderbeen van een tweepotige vleeseter, de sarcosaurus.

Het bot van de herbivoor was erg dicht en robuust, wat volgens de onderzoekers typerend is voor plantenetende gepantserde dino's. Het bot van de carnivoor was slanker en met dunnere buitenlaag, wat weer typerend is voor snel bewegende vleeseters.