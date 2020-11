Archeologen hebben in Pompeï uitzonderlijk goed bewaarde overblijfselen van een rijke man en een vermoedelijke slaaf van hem blootgelegd. De ontdekking werd gedaan bij de opgraving van een grote villa in Civita Giuliana aan de rand van Pompeï, niet ver van de Italiaanse stad Napels.

De rijke man met vermoedelijk een hoge status was tussen de dertig en veertig jaar oud. Rond zijn nek werden sporen van een wollen mantel gevonden.

De andere man was tussen de 18 en 23 jaar oud. Zijn gekneusde ribben wijzen erop dat hij een slaaf was die zwaar werk verrichte. Onder meer hun gebalde vuisten tonen aan dat ze stierven door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting, zei Pompeï-directeur Massimo Osanna tijdens een persconferentie.

Osanna schrijft op zijn Instagram-pagina dat het "uitzonderlijk" is om zo precies het moment van overlijden te kunnen vaststellen. Hij dankt het onderzoeksteam dat de lichamen vond.

Pompeï is een Romeinse stad die door een uitbarsting van vulkaan Vesuvius bedolven werd onder vulkanisch as en brokstukken. De ruïnes werden ontdekt in de zestiende eeuw, de eerste opgravingen startten in 1748. Ten tijde van de uitbarsting woonden ongeveer 13.000 mensen in de stad. De wereldberoemde archeologische vindplaats is vanwege de coronapandemie momenteel gesloten voor toeristen.