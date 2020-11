De radiotelescoop van de sterrenwacht in de Puerto Ricaanse stad Arecibo is onherstelbaar beschadigd, zo meldt de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) donderdag. De iconische constructie uit 1963 met een diameter van 305 meter is in de laatste jaren getroffen door zware stormen. Twee kabelbreuken die dit jaar zijn ontstaan, hebben de radiotelescoop de das omgedaan.

Orkaan Maria die in 2017 over Puerto Rico trok, heeft de telescoop zwaar beschadigd. Een 36 meter lange antenne viel destijds naar beneden. In augustus, toen de reparatie nog in volle gang was, brak een van de bijna 8 centimeter dikke staalkabels die tegen de instrumentaria zwiepte en grote schade veroorzaakte. Een ander deel van de kabel maakte de schotel deels kapot.

Op 6 november brak opnieuw een kabel en bleek de schade te groot te zijn. De radiotelescoop zal worden ontmanteld, en delen zullen worden gebruikt voor andere telescopen.

Tot 2016 was Arecibo de grootste radiotelescoop ter wereld

De Arecibo is beroemd om zijn grootte. De schotel die in het kalksteen is gebouwd, heeft een diameter van 305 meter. De beweegbare ontvanger hangt 150 meter boven de schotel en is met kabels bevestigd aan drie torens van gewapend beton.

Tot 2016 was Arecibo de grootste radiotelescoop ter wereld. In dat jaar is het record gebroken door de Five hundred meter Aperture Spherical Telescope in China.

Doordat Puerto Rico dicht bij de evenaar ligt, konden onderzoekers met Arecibo alle planeten in het zonnestelsel observeren. De telescoop heeft een bijdrage geleverd aan diverse belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen.

Kort na de ingebruikname stelden wetenschappers vast dat Mercurius niet in 88 dagen, maar in slechts 59 dagen om zijn as draait. En in 2003 bleek dat de polen van de maan toch niet met ijs bedekt zijn. Ook bij deze ontdekking speelde Arecibo een rol.

Grote rol in James Bond-film GoldenEye

In 1974 werd de zogenoemde Areciboboodschap de ruimte ingestuurd: een radioboodschap van 1.679 bits bedoeld voor buitenaards leven. In de boodschap werden de getallen één tot en met tien verstuurd, net als een grafische voorstelling van een mens en ons zonnestelsel. Het bericht is verstuurd naar een sterrencluster dat 25.000 lichtjaren van de aarde is verwijderd.

De radiotelescoop is te zien in diverse speelfilms, zoals Contact, Species, en de televisieserie Cosmos. De grootste rol heeft Arecibo in de James Bond-film GoldenEye.